توك شو

أحمد موسى يحذر من أخطر 48 ساعة في أزمة إيران.. ويؤكد: تحركات مصرية مكثفة لاحتواء الأزمة

أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الساعات المقبلة تمثل مرحلة بالغة الخطورة في تطورات الأزمة مع إيران، مشيرًا إلى أن الـ 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث.

احتمالات التصعيد في الحرب

وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المهلة الممنوحة لإيران للاستجابة للمطالب الأمريكية تنتهي قريبًا؛ ما يزيد من احتمالات التصعيد.
 

الجهود الدبلوماسية المصرية

وأشار "موسى" إلى أن التحركات المصرية تسير بوتيرة سريعة، بالتنسيق مع باكستان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التوتر بين طهران وواشنطن، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية المصرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام الدولية.
 

استقرار دولنا العربية الشقيقة

وأضاف: "ما يعنينا في المقام الأول هو استقرار دولنا العربية الشقيقة"، مشددًا على خطورة أي تصعيد عسكري محتمل، خاصة في ظل التهديدات التي قد تطال البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمياه والكهرباء.

كما حذر من التداعيات الاقتصادية للحرب، موضحًا أن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق ما لا يقل عن 4 أشهر بعد انتهاء أي صراع، نظرًا لتعقيدات سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها على حركة التجارة والتوريد.
 

واختتم بالإشارة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي بضرورة وقف التصعيد، مؤكدًا أن استمرار الحرب؛ سيُحمّل العالم بأسره تكلفة اقتصادية وإنسانية باهظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي

السفير الأمريكي بإسرائيل يهنئ نتنياهو على "معجزة عيد الفصح"

قفزة قياسية في علاوة الخام الأمريكي مع احتدام المنافسة العالمية لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

قفزة قياسية في علاوة الخام الأمريكي مع احتدام المنافسة العالمية لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ترامب يهدد بسجن صحفي سرب معلومات حول جنود مفقودين في إيران

ترامب يهدد بسجن صحفي سرب معلومات حول جنود مفقودين في إيران

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد