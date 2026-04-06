أحمد موسى يحذر من أخطر 48 ساعة في أزمة إيران.. ويؤكد: تحركات مصرية مكثفة لاحتواء الأزمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الساعات المقبلة تمثل مرحلة بالغة الخطورة في تطورات الأزمة مع إيران، مشيرًا إلى أن الـ 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث.

احتمالات التصعيد في الحرب

وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المهلة الممنوحة لإيران للاستجابة للمطالب الأمريكية تنتهي قريبًا؛ ما يزيد من احتمالات التصعيد.



الجهود الدبلوماسية المصرية

وأشار "موسى" إلى أن التحركات المصرية تسير بوتيرة سريعة، بالتنسيق مع باكستان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التوتر بين طهران وواشنطن، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية المصرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام الدولية.



استقرار دولنا العربية الشقيقة

وأضاف: "ما يعنينا في المقام الأول هو استقرار دولنا العربية الشقيقة"، مشددًا على خطورة أي تصعيد عسكري محتمل، خاصة في ظل التهديدات التي قد تطال البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمياه والكهرباء.



كما حذر من التداعيات الاقتصادية للحرب، موضحًا أن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق ما لا يقل عن 4 أشهر بعد انتهاء أي صراع، نظرًا لتعقيدات سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها على حركة التجارة والتوريد.



واختتم بالإشارة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي بضرورة وقف التصعيد، مؤكدًا أن استمرار الحرب؛ سيُحمّل العالم بأسره تكلفة اقتصادية وإنسانية باهظة.