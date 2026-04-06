أحمد موسى: مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الأمريكية الإيرانية

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الساعات القادمة هي الخطيرة في الملف الامريكي الايراني، موضحا أنه غدا الساعة ٨ بتوقيت واشنطن سوف يكون الفرصة الأخيرة أمام إيران لفتح مضيف هرمز.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي شرح اليوم طرق إنقاذ الطيار الأمريكي العالق في إيران، موضحا أن أمريكا خدعت ايران وانقذت الطيار.

ولفت موسى، أن مصر تسابق الزمن هي وباكستان وتركيا، لحل الموقف الصعب بين إيران وأمريكا، منوها أن الأمر لا يقتصر على إيران فقط.

وردد موسى: اللي يهمنا في هذا الحرب هي الدول العربية الشقيقة، وعشان كده مصر بستعى أن الحرب تخلص خوفا على الدول العربية.

وعلق الإعلامي أحمد موسى على تداعيات الحرب الإيرانية الامريكية على الاقتصاد العالمي .

