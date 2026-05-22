مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للمراهقين عند تناول لحم البقر

اسماء محمد

يعد لحم البقر من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ويقبلون على تناولها خاصة خلال عيد الأضحى، ولكن ما تأثيره على المراهقين؟

ووفقا لموقع texasbeefcheckoff نكشف فوائد لحم البقر للمراهقين.

يساهم لحم البقر في توفير العناصر الغذائية الأساسية خلال مراحل الحياة الحرجة.

تُضيف ثلاث دراسات بحثية حديثة نُشرت في مجلة "Nutrients" العلمية المحكمة، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تؤكد الدور المهم الذي يلعبه لحم البقر في سد الفجوات الغذائية للفئات السكانية الضعيفة مثل المراهقين.

تكشف الأبحاث إلى أن تناول وجبات تحتوي على لحم البقر يحسن من تناول العناصر الغذائية الرئيسية في النظام الغذائي خلال هذه المراحل الحياتية الحساسة ويساعد نسبة أكبر من السكان على تلبية الاحتياجات الغذائية الكافية من الكالسيوم والحديد والزنك والثيامين والريبوفلافين والبروتين وفيتامين ب12.

يُعدّ لحم البقر غذاءً أساسياً لصحة الأمريكيين في جميع مراحل حياتهم، وذلك بفضل مزيجه الفريد من البروتين عالي الجودة والحديد والزنك والكولين وفيتامينات ب ويُصنّف الأمريكيون لحم البقر كأحد أفضل خياراتهم من البروتين، حيث اعتبره 82% منهم مصدراً غنياً بالبروتين.

المراهقون (14-18 سنة)

تُعدّ المراهقة مرحلةً حاسمةً في حياة الإنسان، إذ تزداد فيها الاحتياجات الغذائية اللازمة للنمو والتطور الأمثل ويؤدي اجتماع ازدياد هذه الاحتياجات مع انخفاض جودة النظام الغذائي في هذه المرحلة إلى نقصٍ في العناصر الغذائية، ما يُشكّل مصدر قلقٍ للصحة العامة. 

وتُشير الإرشادات الغذائية للأمريكيين للفترة 2020-2025 إلى أن نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي للمراهقين يُعرّضهم لمخاطر غذائية أكبر خلال مراحل النمو والتطور السريع، وبداية البلوغ، وبدء الحيض، والتغيرات الهرمونية وتُعدّ المراهقات أكثر عرضةً لنقص العناصر الغذائية، كنقص الحديد الذي قد يُؤدي إلى فقر الدم.

تُعدّ العناصر الغذائية الموجودة في لحم البقر، مثل البروتين والزنك وفيتامينات ب والحديد، عناصر أساسية ضرورية لنمو المراهقين بشكل سليم وبناءً على هذا التحليل، فإن المراهقين الذين يتناولون وجبات تحتوي على لحم البقر بانتظام هم أكثر عرضة لتلبية الاحتياجات اليومية الموصى بها من العناصر الغذائية الأساسية، كما أنهم أقل عرضة لنقص هذه العناصر. 

وقد وجد الباحثون أن المراهقين الذين يتناولون لحم البقر بمعدل 1.7 أونصة فقط يوميًا يحصلون على ما يزيد عن 15% من الكالسيوم والحديد والفوسفور والسيلينيوم والصوديوم والكولين وفيتامين ب12 والزنك أكثر من المراهقين الذين لا يتناولون لحم البقر بانتظام.

