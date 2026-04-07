الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتمتد للوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر مناطق من الإسكندرية بسحب رعدية ممطرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تمتد هذه السحب خلال الساعات المقبلة لتشمل مناطق من شمال الوجه البحري، خاصة البحيرة وكفر الشيخ، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على باقي السواحل الشمالية وأجزاء من جنوب الوجه البحري.

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، نتيجة الهواء الهابط، والذي قد يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية، بالإضافة إلى احتمالية تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

كما أشارت إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون مصحوبة بأمطار خفيفة على فترات متقطعة، مع استمرار المتابعة لتطورات الحالة الجوية.