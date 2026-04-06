البيت الأبيض: العالم سيعرف الثلاثاء ما إذا كانت الجسور ومحطات الكهرباء ستدمر
سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق

حالة الطقس الثلاثاء .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق
حالة الطقس الثلاثاء .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس الثلاثاء .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد الثلاثاء طقسا باردا في الصباح الباكر، ودافئا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحا): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء وجنوبًا على (حلايب - شلاتين) بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

تحذير مهم: قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) الآتي: 

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

حالة البحر والرياح

البحر المتوسط: معتدل (ارتفاع الأمواج: 1.5: 2.25 متر) | اتجاه الرياح: شمالية غربية.

أمطار رعدية

البحر الأحمر وخليج السويس: معتدل إلى مضطرب (ارتفاع الأمواج: 1.5: 2.5 متر) | اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 - 14

العاصمة الجديدة 24 - 12

6 أكتوبر 25 - 13

بنها 24 - 14

دمنهور 22 - 13

وادي النطرون 23 - 13

كفر الشيخ 23 - 13

بلطيم 22 - 12

المنصورة 23- 13

الزقازيق 24- 14

شبين الكوم 23- 13

طنطا 23- 13

دمياط 20 -16

بورسعيد 21- 16

الإسماعيلية 25 - 14

السويس 26 - 14

العريش 20 - 13

رفح 21- 13

رأس سدر 24 -16

نخل 23 -11

كاترين 17 - 10

الطور 26- 16

طابا 24- 12

أمطار رعدية

شرم الشيخ 28- 18

الغردقة 29- 17

الإسكندرية 22- 13

العلمين 20- 12

مطروح 20- 12

السلوم 21- 13

سيوة 23- 12

رأس غارب 27 -17

سفاجا 28- 16

مرسى علم 28- 17

شلاتين 28- 20

حلايب 26- 19

أبو رماد 25- 18

مرسى حميرة 25- 17

أبرق 26- 17

جبل علبة 26- 18

رأس حدربة 25- 18

الفيوم 25- 13

بني سويف 26- 14

المنيا 27- 13

أسيوط 28- 14

سوهاج 29- 15

قنا 30- 17

الأقصر 31- 18

أسوان 33- 18

الوادي الجديد 32- 16

أبو سمبل 31- 20

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

