حالة الطقس الثلاثاء .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق

حالة الطقس الثلاثاء .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد الثلاثاء طقسا باردا في الصباح الباكر، ودافئا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحا): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء وجنوبًا على (حلايب - شلاتين) بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

تحذير مهم: قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) الآتي:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

حالة البحر والرياح

البحر المتوسط: معتدل (ارتفاع الأمواج: 1.5: 2.25 متر) | اتجاه الرياح: شمالية غربية.

البحر الأحمر وخليج السويس: معتدل إلى مضطرب (ارتفاع الأمواج: 1.5: 2.5 متر) | اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 - 14

العاصمة الجديدة 24 - 12

6 أكتوبر 25 - 13

بنها 24 - 14

دمنهور 22 - 13

وادي النطرون 23 - 13

كفر الشيخ 23 - 13

بلطيم 22 - 12

المنصورة 23- 13

الزقازيق 24- 14

شبين الكوم 23- 13

طنطا 23- 13

دمياط 20 -16

بورسعيد 21- 16

الإسماعيلية 25 - 14

السويس 26 - 14

العريش 20 - 13

رفح 21- 13

رأس سدر 24 -16

نخل 23 -11

كاترين 17 - 10

الطور 26- 16

طابا 24- 12

شرم الشيخ 28- 18

الغردقة 29- 17

الإسكندرية 22- 13

العلمين 20- 12

مطروح 20- 12

السلوم 21- 13

سيوة 23- 12

رأس غارب 27 -17

سفاجا 28- 16

مرسى علم 28- 17

شلاتين 28- 20

حلايب 26- 19

أبو رماد 25- 18

مرسى حميرة 25- 17

أبرق 26- 17

جبل علبة 26- 18

رأس حدربة 25- 18

الفيوم 25- 13

بني سويف 26- 14

المنيا 27- 13

أسيوط 28- 14

سوهاج 29- 15

قنا 30- 17

الأقصر 31- 18

أسوان 33- 18

الوادي الجديد 32- 16

أبو سمبل 31- 20