سحب قادمة من الغرب وأمطار تصل القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة صور الأقمار الصناعية التي رصدت بداية دخول السحب الممطرة إلى أقصى غرب البلاد، حيث بدأت مناطق مطروح والسلوم في التأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع امتداد بعض السحب المنخفضة إلى شمال الوجه البحري.



وأكدت التحديثات الجوية استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق غرب البلاد، خاصة (مطروح – السلوم)، مع توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، قد تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة في بعض الأحيان.



تحذيرات عاجلة للمواطنين

وأطلقت هيئة الأرصاد تحذيرات عاجلة للمواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، في ظل التقلبات الجوية السريعة، خاصة مع نشاط السحب الممطرة وتغيرات حالة الطقس على بعض المناطق الشمالية.

كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، نظرًا لاحتمالية تغير شدة الأمطار ونطاقها خلال فترات قصيرة.



طقس الثلاثاء.. أجواء متقلبة على معظم الأنحاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس غدٍ الثلاثاء 7 أبريل 2026 سيشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، حيث يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر، دافئًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد باردًا ليلًا.

وتعكس هذه الحالة استمرار الفروق الحرارية بين فترات اليوم، ما يستدعي الحذر خاصة في ساعات الصباح والليل.

شبورة مائية على الطرق

وتتكون شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خلال الفترة من 4 إلى 9 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسط سيناء.

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما قد يؤثر على حركة المرور، خاصة في الطرق السريعة والزراعية.



فرص أمطار على مناطق واسعة

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية و الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد الأمطار لتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق بنسبة حدوث تصل إلى 20%، مع استمرارها على فترات متقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى و خليج السويس و سيناء وجنوب البلاد (حلايب – شلاتين).



نشاط رياح وأتربة مثارة

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من:

شمال الصعيد

محافظة البحر الأحمر

بعض مناطق سيناء

ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات:

القاهرة: 25 / 15

الإسكندرية: 22 / 12

مطروح: 20 / 12

سوهاج: 29 / 16

قنا: 31 / 17

أسوان: 32 / 19

وتوضح هذه الدرجات استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا على شمال البلاد، مقابل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة جنوبًا.

بشكل عام، تشير توقعات الأرصاد إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الطقس خلال الساعات المقبلة، مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح، إلى جانب شبورة مائية في الصباح الباكر، ما يستدعي الحذر واتباع التعليمات الرسمية لتجنب أي مخاطر محتملة.