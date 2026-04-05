حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلا.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الغربية والوجه البحري، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الجديدة 24 14

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 25 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 23 13

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 13

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 14

العريش 22 13

رفح 21 12

رأس سدر 26 17

نخل 23 14

كاترين 17 11

الطور 27 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 28 17

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 24 11

رأس غارب 26 17

سفاجا 19 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 19

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

مرسى حميرة 27 19

أبــــــرق 26 18

جبل علبة 26 19

رأس حدربة 25 20

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 27 12

أسيوط 28 14

سوهاج 29 16

قنا 31 17

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 32 19

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 23

المدينة المنورة 35 23

الرياض 31 17

المنامة 28 22

أبوظبي 31 23

الدوحة 29 22

الكويت 28 16

دمشق 18 06

بيروت 20 15

عمان 17 07

القدس 19 08

غزة 22 13

بغداد 25 12

مسقط 31 29

صنعاء 27 11

الخرطوم 39 26

طرابلس 18 12

تونس 21 10

الجزائر 22 14

الرباط 27 15

نواكشوط 34 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 16 05

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 26 14

نيودلهى 31 19

جاكرتا 31 23

بكين 19 05

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 15

أثينا 22 10

روما 24 08

باريس 17 06

مدريد 26 11

برلين 13 02

لندن 13 05

مونتريال 05 05-

موسكو 07 02

نيويورك 13 06

واشنطن 18 07

أديس أبابا 26 11