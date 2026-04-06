هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين يشهد أجواء باردة في الصباح الباكر، تميل للدفء إلى الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع عودة البرودة خلال فترات الليل.

وأوضحت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من التحسن والاستقرار النسبي مقارنة بالأسبوع الماضي، رغم وجود بعض الظواهر الجوية غير المؤثرة على الأنشطة اليومية، أبرزها فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا في مناطق محدودة.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح في بعض المناطق قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة بشكل محدود، مع تباين طفيف في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى بالقاهرة نحو 25 درجة مئوية، مشيرة إلى احتمالية زيادة فرص الأمطار غدًا الثلاثاء بشكل خفيف إلى متوسط دون تأثيرات كبيرة.