لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ظواهر جوية ستكون موجودة هذا الإسبوع، ولكنه ستكون أقل حدة عن التي حدثت الأسابيع الماضية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن اليوم درجة الحرارة وصلت 27 مما جعلنا نشعر بارتفاع في درجات الحرارة، ولكن من الغد ستقل درجة الحرارة على القاهرة وستسجل 24 درجة مئوية

وتابعت أنه من يوم الثلاثاء سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار، ولكنها ستكون خفيفة من متوسطة في عدد من الأماكن، ولكنها ستكون غير مؤثرة.

وأشارت إلى أنه لا بد من عدم تخفيف الملابس، خاصة أنه مازال هناك برودة في فترات الليل، وفي فصل الربيع يحدث تقلبات جوية.