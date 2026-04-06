عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن تقلبات الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توقعات بعودة الأمطار على معظم أنحاء البلاد، وتزايد نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

يأتي هذا التحديث بعد فترة من الاستقرار الجوي الجزئي، حيث شهدت البلاد أياماً دافئة نسبيًا، قبل أن تعود الأجواء الباردة في الصباح الباكر على مختلف المحافظات.

وحذر خبراء الأرصاد من تشكل شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، ما قد يؤثر على حركة المرور ويسبب اضطرابات في السفر والتنقل، خصوصًا في المناطق الساحلية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء.

خلفية الطقس الحالي

تشير خرائط الطقس إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلًا، مع بقاء الجو باردًا في الصباح الباكر، ثم يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد. وفي القاهرة الكبرى، تتراوح درجات الحرارة الصغرى حوالي 15 درجة، بينما ترتفع الصغرى على بعض محافظات الصعيد لتصل إلى 19-20 درجة مئوية في مناطق مثل حلايب وشلاتين.

كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمال وصول الأمطار إلى مناطق مثل السلوم ومطروح مساءً.

نشاط الرياح والطقس الصحراوي

تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطاً ملحوظاً للرياح، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، خصوصًا في محافظة البحر الأحمر. وهذا يتطلب الحذر من القيادة في الطرق المكشوفة والانتباه إلى الانخفاض المفاجئ للرؤية بسبب الأتربة المحمولة بالرياح.

حالة البحرين

البحر المتوسط: تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

البحر الأحمر وخليج السويس: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، ما قد يؤثر على حركة الصيد والتنقل البحري في المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6 أبريل 2026

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 25 15 6 أكتوبر 24 13 بنهــــا 25 14 دمنهور 23 13 وادى النطرون 25 15 كفر الشيخ 23 13 بلطيم 23 13 المنصورة 24 13 الزقازيق 25 15 شبين الكوم 24 14 طنطا 24 13 دمياط 22 16 بورسعيد 23 17 الإسماعيلية 26 13 السويس 26 14 العريش 22 13 رفح 21 12 رأس سدر 26 17 نخل 23 14 كاترين 17 11 الطور 27 18 طابا 23 12 شرم الشيخ 28 19 الغردقة 28 17 الإسكندرية 22 12 العلمين 20 11 مطروح 20 12 السلوم 19 12 سيوة 24 11 رأس غارب 26 17 سفاجا 19 17 مرسى علم 28 18 شلاتين 29 19 حلايب 27 20 أبو رماد 27 19 مرسى حميرة 27 19 أبــــــرق 26 18 جبل علبة 26 19 رأس حدربة 25 20 الفيوم 26 14 بنى سويف 27 14 المنيا 27 12 أسيوط 28 14 سوهاج 29 16 قنا 31 17 الأقصر 31 18 أسوان 32 19 الوادى الجديد 31 15 أبوسمبل 32 19

توصيات الأرصاد

توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

متابعة أخبار الأمطار والرياح خاصة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الاستعداد لاحتمالية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق جنوب البلاد والبحر الأحمر.

مراقبة حالة البحر المتوسط والأحمر لتجنب المخاطر البحرية على الصيادين والسفن الصغيرة.

وتشير التوقعات إلى عودة الأمطار بقوة على مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام المقبلة، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين وفرق المرور والسلطات المحلية. ويُحذر خبراء الأرصاد من أن هذه التقلبات الجوية قد تؤثر على حركة النقل والملاحة، وأن الشوارع قد تتعرض للغرق في بعض المناطق منخفضة الارتفاع، خصوصًا على السواحل الشمالية والوجه البحري.