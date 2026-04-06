الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

في قلب الحضارة.. بطاقة فيزا تشعل الجدل داخل معبد خفرع وتحول طقوس الأمنيات إلى ترند

صورة الفيزا
أحمد العيسوي

في واقعة غريبة ومليئة بالطرافة، تحولت إحدى العادات إلى مشهد غير متوقع، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل معبد الملك خفرع، تُظهر وجود بطاقة دفع إلكتروني (فيزا) وسط العملات المعدنية والورقية التي اعتاد الزوار إلقاءها تعبيرًا عن الأمنيات. الواقعة أثارت موجة واسعة من التعليقات الساخرة، وفتحت باب التساؤلات حول تطور “طقوس الأمنيات” في العصر الرقمي.

عادة قديمة بروح حديثة
لطالما ارتبطت زيارة المناطق الأثرية، بعادة إلقاء العملات المعدنية كنوع من التعبير عن الأمل في تحقيق الأمنيات، وهي تقليد متوارث بين الزوار من مختلف الجنسيات. هذه العادة التي تحمل طابعًا رمزيًا بسيطًا، شهدت هذه المرة تحولًا لافتًا، بعدما قرر أحد الزوار على ما يبدو أن يواكب العصر ويستبدل “الفكة” ببطاقة فيزا.

صورة تشعل السوشيال ميديا
الصورة المتداولة أظهرت البطاقة البنكية ملقاة وسط النقود، في مشهد بدا للكثيرين طريفًا وغير مألوف. وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، مصحوبة بتعليقات ساخرة وتساؤلات فكاهية، مثل: “هل تم خصم الأمنية من الرصيد؟”، و”هل يحتاج الملك خفرع إلى ماكينة دفع إلكتروني؟”.

هذا التفاعل الكبير يعكس قدرة مثل هذه المواقف البسيطة على جذب الانتباه، خاصة عندما تمزج بين التراث العريق والتكنولوجيا الحديثة في لقطة واحدة.

بين الفكاهة والتساؤل
ورغم الطابع الكوميدي الذي سيطر على ردود الفعل، إلا أن البعض طرح تساؤلات جادة حول تصرفات بعض الزوار داخل المواقع الأثرية، ومدى وعيهم بقيمة هذه الأماكن التاريخية. فبينما يرى البعض أن الأمر لا يتعدى مزحة عابرة، يعتبره آخرون سلوكًا غير لائق داخل موقع أثري يحمل قيمة حضارية كبيرة.

مواقع أثرية في عصر التكنولوجيا
تعكس هذه الواقعة بشكل غير مباشر كيف باتت التكنولوجيا جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية، حتى في الأماكن التي تعود لآلاف السنين. ومع تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، أصبح من الطبيعي أن تظهر مثل هذه المفارقات التي تجمع بين الماضي والحاضر في مشهد واحد.


في الختام، تظل الواقعة مجرد لقطة طريفة أضفت حالة من البهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها في الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على قدسية المواقع الأثرية واحترام تاريخها. وبينما يظل السؤال الأبرز بلا إجابة.. ما هي الأمنية التي أراد صاحب الفيزا تحقيقها؟ يبقى المؤكد أن “معبد خفرع” شهد واحدة من أغرب طرق التعبير عن الأمنيات في العصر الحديث.

فولكس فاجن أطلس 2027
ملتقى الهناجر الثقافى
سيارة ‏SUV‏
اوقاف الشرقية
