الأرصاد: طقس مستقر طوال الأسبوع.. وأجواء دافئة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدة أن الأجواء ستكون مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة اليومية دون تأثيرات ملحوظة.

ظواهر جوية محدودة وغير مؤثرة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية بصباح الخير يا مصر، أن هناك بعض الظواهر الجوية البسيطة التي قد تظهر بشكل متفرق، لكنها لن تؤثر على حركة الحياة أو الأنشطة اليومية، في ظل استقرار عام في حالة الطقس.

أجواء ربيعية معتدلة

وأوضحت أن الطقس يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، بينما يصبح مائلًا للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وهو ما يتماشى مع الطبيعة المعتادة لفصل الربيع.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الحالية تسجل ارتفاعًا طفيفًا عن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، لافتة إلى أن هذا الأمر طبيعي في ظل التغيرات الموسمية التدريجية التي تشهدها البلاد خلال فصل الربيع.

نصائح للمواطنين

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد المواطنين بعدم التخفيف الكامل للملابس، خاصة خلال فترات الليل، نظرًا للفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.