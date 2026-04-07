هجمة شتوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2026، حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تعود الأجواء الشتوية بشكل مفاجئ، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق.

حالة الطقس العامة

يسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، يتحول تدريجيًا إلى دافئ مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا في مناطق جنوب الصعيد.

ومع حلول الليل، تعود الأجواء لتصبح باردة مرة أخرى، ما يعكس الفارق الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

تحذيرات من الشبورة المائية

حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، على مناطق:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

خريطة سقوط الأمطار

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك على النحو التالي:

أمطار متوسطة إلى خفيفة

السواحل الشمالية

الوجه البحري

مدن القناة

وقد تكون هذه الأمطار رعدية أحيانًا وعلى فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

القاهرة الكبرى

خليج السويس

مناطق من سيناء

حلايب وشلاتين

بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، وعلى فترات متباعدة.

نشاط الرياح وتأثيرها

تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على أغلب المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في:

شمال الصعيد

محافظة البحر الأحمر

مناطق من سيناء

ويؤدي ذلك إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس واضطراب بعض الأنشطة اليومية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط

الحالة: معتدل

ارتفاع الأمواج: من 1 إلى 2.25 متر

اتجاه الرياح: شمالية غربية

البحر الأحمر وخليج السويس

الحالة: معتدل إلى مضطرب

ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2.5 متر

اتجاه الرياح: شمالية غربية

وقد تؤثر هذه الحالة على حركة الملاحة البحرية وأعمال الصيد.

درجات الحرارة في أبرز المدن

القاهرة الكبرى

القاهرة: 24° عظمى – 14° صغرى

6 أكتوبر: 25° – 13°

الوجه البحري

الإسكندرية: 22° – 13°

طنطا: 23° – 13°

المنصورة: 23° – 13°

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 25° – 14°

السويس: 26° – 14°

العريش: 20° – 13°

جنوب الصعيد

قنا: 30° – 17°

الأقصر: 31° – 18°

أسوان: 33° – 18°

نصائح هامة للمواطنين

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة.

ارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة بين النهار والليل.

تجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للأتربة، خاصة لمرضى الحساسية.

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات.