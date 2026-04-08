تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء بيانًا باللغة الإنجليزية جاء فيه أن "إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، شريطة أن تفتح إيران مضيق هرمز وتوقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "تدعم إسرائيل جهود الولايات المتحدة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وعدم تشكيلها تهديدًا، سواء بالصواريخ أو بالإرهاب، لأمريكا وإسرائيل ودول الخليج والعالم".

وينفي مكتب نتنياهو أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت لبنان، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنه سيتمّ حلّ قضية اليورانيوم بالكامل.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن الصين دفعت إيران إلى الدخول في مفاوضات كما وصف الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بأنه "انتصارٌ كاملٌ ومطلقٌ للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد البيت الأبيض أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران يُعد انتصارًا لواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: "هذا انتصار للولايات المتحدة، حققه الرئيس ترامب وجيشنا الباسل".

وأضافت: "منذ بداية عملية 'الغضب الملحمي'، توقع الرئيس ترامب أن تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع، وبفضل القدرات المذهلة لجنودنا، حققنا أهدافنا العسكرية الأساسية وتجاوزناها في 38 يومًا".

وتابعت “ليفيت”: "لقد منح نجاح جيشنا أقصى قدر من النفوذ، مما سمح للرئيس ترامب وفريقه بالدخول في مفاوضات صعبة، والتي فتحت الآن المجال أمام حل دبلوماسي وسلام طويل الأمد".

وأضافت: "علاوة على ذلك، نجح الرئيس ترامب في إعادة فتح مضيق هرمز".

واختمت “ليفيت” بالقول: "لا تستهينوا أبدًا بقدرة الرئيس ترامب على تعزيز مصالح أمريكا بنجاح والتوسط في السلام".