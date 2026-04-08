الكهرباء : تركيب 20 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن عدد المشتركين بقطاع الكهرباء وصل إلى 43.8 مليون مشترك منهم 20.5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بدأت خطة للتحول من العدادات التقليدية إلى العدادات مسبقة الدفع منذ عدة سنوات، ضمن استراتيجية شاملة لتحديث قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفقد ، حيث بدأت الخطة باستبدال عدادات الكهرباء القديمة تدريجياً، خاصة في المناطق التي تشهد نسب فقد أو تأخر في سداد الفواتير.

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق عدة فوائد، أبرزها تمكين المشترك من التحكم في استهلاكه بشكل أفضل، والقضاء على مشكلات القراءات التقديرية، إلى جانب الحد من سرقات التيار الكهربائي. كما تساهم العدادات مسبقة الدفع في تحسين مستوى الخدمة وتقليل النزاعات بين المواطنين وشركات التوزيع.

وتواصل الوزارة حالياً تنفيذ خطتها لتعميم هذا النظام على مستوى الجمهورية، مع التركيز على تركيب العدادات الذكية مستقبلاً، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز كفاءة إدارة الطاقة في مصر

مميزات العداد مسبوق الدفع



1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك