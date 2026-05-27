محافظ الجيزة يلتقى قيادات الأجهزة التنفيذية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

تلقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة التهنئة بمناسبة عيدالأضحى المبارك من خلال القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال حديثه مع قيادات المحافظة حرص محافظ الجيزة على تقديم الشكر للحضور نظير جهودهم لإتمام الإستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على أهمية دور كل منهم فى تأدية المحافظة لواجباتها نحو المواطنين فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ الحضور بتكثيف التواجد الميدانى والمرور الدورى لضمان إنتظام الأعمال ورصد أية مخالفات والإزالة الفورية لأية تعديات ورفع الإشغالات ودعم الخدمات بمحيط الحدائق والمتنزهات لإستقبال المعيدين خلال الإجازة، متمنياً التوفيق للجميع.

شملت وفود التنفيذيين رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات ومجالس إدارات الأجهزة ومديرى الإدارات.