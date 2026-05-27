الأنصاري يستقبل مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والوفد المرافق له بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة رحب محافظ الجيزة بمساعد وزير الداخلية وأعضاء الوفد المرافق، مؤكداً عن إمتنانه لحجم التعاون الذى توليه مديرية أمن الجيزة لدعم عمل المحافظة بمختلف الملفات، وحرص قيادات المديرية على سرعة إنجاز الإستعدادت الخاصة بإستقبال عيد الأضحى المبارك ومساندة أجهزة المحافظة فى أعمال الرقابة ورصد المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

من جانبه عبر مساعد وزير الداخلية عن شكره لمحافظ الجيزة على حفاوة الإستقبال، مقدماً التهنئة للمحافظ وجميع القيادات وكذا مواطنى المحافظة وجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى، مؤكداً على بذل كل جهد ممكن لتأمين إحتفالات المواطنين بالعيد بنطاق المحافظة، ودعم جهودها فى سبيل تحقيق مستهدفات التنمية وتحسين الخدمات ومنع المخالفات.