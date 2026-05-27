إقبال على الحدائق والمتنزهات للاحتفال بعيد الأضحى بأسيوط .. صور

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لقضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بأجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط حالة من البهجة والفرحة التي عمت الشوارع والميادين والمتنزهات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد بكافة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، فضلًا عن توفير الخدمات اللازمة لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية وآمنة تليق بأهالي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الحدائق العامة شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح العيد، خاصة حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، وحديقة الربوة بمركز الغنايم، وحديقة الفردوس بمدينة أسيوط، إلى جانب عدد من المتنزهات والحدائق العامة بمختلف المراكز، التي استقبلت الأسر والأطفال للاحتفال بالعيد والاستمتاع بالألعاب والمساحات الخضراء.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع على مدار الساعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحدائق والمتنزهات، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على الانضباط والنظافة العامة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي أسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تعود هذه الأيام المباركة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصر دائمًا بالأمن والاستقرار والتنمية.