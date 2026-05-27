وكيل صحة الدقهلية يتابع جهود مكافحة العدوى بالمستشفيات خلال عيد الأضحى

تابع الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعمال المرور والإشراف التي تنفذها إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى والحفاظ على سلامة المرضى والأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية.

وأكد “الجزار” أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ خطط المتابعة الميدانية بجميع المستشفيات على مدار الساعة خلال فترة العيد، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بإجراءات مكافحة العدوى باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة صحية آمنة ورفع جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، أن فرق الإدارة واصلت جولاتها الإشرافية خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تم المرور على مستشفيات الجمالية المركزي، والمنزلة العام، وصدر المنصورة، وشبراهور المركزي، وشربين المركزي، وجمصة المركزي.

وأشار “هاني” إلى أن الجولات تضمنت متابعة التزام الفرق الطبية بمعايير وسياسات مكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، ومراجعة سجلات ترصد عدوى المستشفيات، والتأكد من تطبيق سياسات ترشيد استخدام المضادات الحيوية، إلى جانب متابعة الالتزام بالحزم الوقائية الخاصة بمنع العدوى المرتبطة بالأجهزة الطبية والعمليات الجراحية.

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى أنه تم التأكد من توافر مستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والواقيات الشخصية داخل المستشفيات، مع متابعة إجراءات النظافة والتطهير والتخلص الآمن من النفايات الطبية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المرضى ومقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.

وأكد الدكتور هاني حمدي استمرار تنفيذ خطة المرور والمتابعة طوال فترة إجازة العيد، وفق خطة إشرافية موضوعة مسبقًا، مع تكثيف الجولات طبقًا لاحتياجات العمل داخل المستشفيات المختلفة.

ووجه الدكتور حموده الجزار الشكر للدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى ولفرق مكافحة العدوى وجميع العاملين بالمستشفيات من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، مشيدًا بجهودهم المستمرة للحفاظ على انتظام العمل وتقديم خدمة صحية آمنة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.