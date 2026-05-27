محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد النصر بالمنصورة

أدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أبناء المحافظة، من داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة، حيث تبادل التهنئة مع المواطنين عقب أداء الصلاة، وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والشيخ السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والعقيد أحمد علي نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، ومديري المديريات، ورؤساء حي شرق وغرب المنصورة.

وقدم " خالص التهنئة لأبناء الدقهلية وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالأمن والخير والاستقرار.

وأكد " مرزوق " أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة لنشر قيم المحبة والتراحم والتكافل بين أبناء الوطن، متمنيًا دوام الخير والسلام لمصر وشعبها.

وألقى خطبة العيد الشيخ السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وتحدث خلالها عن فضل فريضة الحج، وفضل يوم عرفة، وفضل الأضحية، فيما أدى صلاة العيد الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة.