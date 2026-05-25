الدقهلية .. استعدادات المراكز والمدن لاستقبال عيد الأضحى | صور

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، والتي تستعد لاستقبال الزوار، متمنيًا قضاء عيد سعيد للجميع.

وأكد المحافظ على جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، مشددا على التأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأصدر المحافظ توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأعمال النظافة ورفع الكفاءة قبل وأثناء أيام العيد، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المواطنين، وتوفير جميع سبل الدعم اللازم لتمكينهم من قضاء عيد سعيد في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتابع المحافظ أعمال الانتهاء من تجهيز الحدائق في مدن نبروه وشربين والجمالية وعدد من المدن والمراكز، في إطار استعدادات كافة مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا رفع الجاهزية وسرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين خلال أيام العيد.