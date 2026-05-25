محافظ الدقهلية يوجه بتوفير الدعم اللازم لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المهندس هاني نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بمناسبة استلامه مهام عمله.

و أعرب المحافظ عن خالص ترحيبه به وتقديره له، متمنيًا له دوام التوفيق في النهوض بقطاع الكهرباء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والشركة، والحفاظ على منظومة الكهرباء وتعظيم الاستفادة منها، مشددا على توفيره جميع أوجه الدعم اللازم للشركة، بما يعظم الاستفادة ويوفر الخدمات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأعرب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء عن سعادته وتقديره لحفاوة الاستقبال، وقدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا استمرار بذل الجهود لتلبية متطلبات المواطنين .