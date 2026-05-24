الدقهلية: 1272 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية الخليج مركز المنصورة، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1272 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 22,23 مايو الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1272 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات، أجرت الكشف على 200 باطنة، 166 أطفال، جراحة 114، أسنان 42، رمد 120، نسا وتنمية الأسرة 66، جلدية 180.

كما قامت القافلة بإجراء 86 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 140، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ176، كما عقدت 34 ندوة تثقيفية استفاد منها 400 مترددا، وتحويل 6 حالات للعلاج بالمستشفيات، وبلغ الاجمالي 2408 خدمة.