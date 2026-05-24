فرحة وغناء لطلاب المرحلة الابتدائية بالدقهلية عقب انتهاء الامتحانات.. صور (خاص)

أنهى طلاب وطالبات الصفوف الأولى للمراحل الثلاثة الابتدائية الإعدادية والثانوية بمحافظة الدقهلية امتحاناتهم اليوم، الأحد، قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.

وشهد عدد من المدارس حالة من الفرح والسعادة، وأطلقت الأمهات الزغاريد لانتهاء امتحانات أبنائهم فى للمراحل الابتدائية.

وقام الطلاب والطالبات بالهتاف والأغاني معبرين عن سعادتهم بانتهاء العام الدراسي، وأعرب عدد من الأمهات عن سعادتهن بانتهاء العام الدراسي الذي وصفنه بأنه كان عاما مليئا ومزدحما سواء نفسيا أو ماديا، حيث عانين مع أبنائهن من تقييمات وامتحانات متتالية.

فيما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية عقب عيد الأضحى المبارك يوم الرابع من يونيو.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جيدا لامتحانات الشهادة الإعدادية، وعقدت عددا من الاجتماعات بهذا الشأن لضمان سير الامتحانات بشكل جيد.

