الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استئصال ورم دهني ضخم بالكتف لمريض بأحد مستشفيات الدقهلية

همت الحسينى

أشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالنجاح الجديد الذي حققه الفريق الطبي بقسم جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين العام، بعد نجاحه في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم دهني ضخم بالكتف اليسرى لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا.

وأكد وكيل الوزارة أن مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تواصل تقديم خدمات طبية وجراحية متقدمة بمختلف التخصصات، في ظل التطوير المستمر للمنظومة الصحية ودعم الكوادر الطبية داخل المستشفيات الحكومية.

كان قسم جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين العام استقبل مريضًا يعاني من كتلة كبيرة ومتزايدة الحجم بمنطقة الكتف اليسرى، وعلى الفور جرى توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، والتي كشفت عن وجود ورم دهني ضخم.

وبعد استكمال التقييم الطبي وتجهيز الحالة للتدخل الجراحي، نجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل بدقة عالية، مع الحفاظ الكامل على الأنسجة المحيطة، دون حدوث أي مضاعفات أثناء أو بعد العملية.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض غادر المستشفى بحالة عامة جيدة، مع استقرار كامل للحالة الصحية، وتم تحديد برنامج متابعة دورية للاطمئنان على التئام الجرح ونتائج التدخل الجراحي.

أُجريت الجراحة بواسطة الفريق الطبي الذي ضم الدكتور ياسر شرف، والدكتور أحمد وائل، والدكتور محمد نبيل، بمشاركة الدكتور عمرو فتحي، طبيب التخدير، وإبراهيم هاني، فني التخدير.

 وأعرب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تقديره للفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين العام، مشيدًا بمستوى الأداء المتميز والجهود المتواصلة للأطباء وهيئة التمريض والفنيين وجميع العاملين بالمستشفى.

كما وجه الشكر للدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، مؤكدًا استمرار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

