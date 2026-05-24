ملابسات التعدي على شاب بآلة حادة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقه بإستخدام آلة حادة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية من شقيق القائم على النشر مصاب بجرح قطعى وآخر، بتضررهما من عامل جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيامه بالتعدى عليهما بـإستخدام قطعة زجاج حال مطالبتهما له بتهدئة السرعة بالدراجة النارية قيادته، مما أدى لحدوث إصابة الأول، وقد أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات و أضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى بإلقائها بأحد الأراضى الزراعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونيةوتولت النيابة العامة التحقيق.