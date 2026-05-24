انتحلوا صفة موظفين.. سقوط عصابة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعم كونهم موظفي خدمة عملاء.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، و5 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة.

بمواجهتهم، أقروا بارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.