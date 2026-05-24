سممتهم وحاولت إنهاء حياتها.. ظروف غامضة تحيط بمقـ.ـتل 3 أطفال ونجاة والدتهم ببولاق

تباشر النيابة المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مأساوية شهدتها منطقة بولاق الدكرور، إثر مصرع 3 أطفال أشقاء أجانب، وتعرض والدتهم (التي تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية) لإصابة بالغة نتيجة تعرضهم جميعًا للتسمم داخل مسكنهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها للوقوف على الملابسات الكاملة المحيطة بالحادث وبيان مدى تورط الأم في الواقعة من عدمه.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على 3 أطفال أشقاء مفارقين للحياة داخل شقتهم السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات إنفاذ القانون إلى مسرح البلاغ لإجراء المعاينات الفنية اللازمة.

تبين من الفحص الأولي تعرض الأطفال لحالة تسمم حاد أودت بحياتهم، كما عُثر على الأم في حالة إعياء شديد جراء التسمم، ونُقلت على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وفجرت التحريات المبدئية لرجال المباحث مفاجأة، حيث أشارت المؤشرات الأولى للبحث إلى احتمالية قيام الأم بإنهاء حياة أطفالها الثلاثة بمادة سامة ومحاولة اللحاق بهم جراء مرورها بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل جهات البحث الجنائي جمع المعلومات، وسماع أقوال شهود العيان من الجيران، وفحص محيط السكن للتأكد من الخطوط الزمنية للواقعة وحسم حقيقة الدوافع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بنقل جثامين الأطفال إلى المشرحة وتحفظت على التقارير الطبية الخاصة بالأم.