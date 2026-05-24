ملياردير عربي أمام النيابة: طليقتي ابتزتني بفيديوهات غرفة النوم.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سيدة مطلقة وأخرى إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتهديد رجل أعمال عربي من إحدى أغنى وأعرق العائلات الثرية في المنطقة العربية، بفيديوهات خادشة للشرف، واستمعت النيابة إلى أقواله.

شهادة المجني عليه

وشهد المجني عليه بأن المشكو في حقها اشتركت مع ابنة شقيقتها في ابتزازه، إذ قامت الأولى بإمداد الثانية برقم هاتفه، فبادرت المشكو في حقها إلى إرسال رسائل صوتية من هاتفيها المحمولين إلى هاتفه عبر تطبيق المحادثات «واتس آب».

ابتزاز المجني عليه

وكان مضمون تلك الرسائل ابتزاز المجني عليه وتهديده صراحةً بنشر مقاطع مرئية فاضحة حال عدم امتثاله لمطالبهما ودفع مبالغ مالية، كما هددتاه بتحديد موعد عاجل لتنفيذ ما طلب منه، وإلا قامتا بنشر تلك المقاطع الخادشة — زاعمتين أنها مقاطع مصورة له — وإرسالها إلى ذويه بالدولة العربية.

تهديد المجني عليه

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة هدّدت المجني عليه بإفشاء أمور تخدش شرفه، وهي «مقطع مرئي فاضح له سجلته المتهمة الثانية إبان زواجهما»، بأن أرسلت إليه ذلك المقطع، وكذلك رسالة صوتية تهدده فيها بإرساله إلى ذويه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق «واتس آب»، لحمله على إرسال مبالغ مالية مقابل عدم تنفيذ تهديدها، وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.