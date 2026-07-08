جهاز العاشر من رمضان يوقف أعمال بناء مخالفة بالحي الثاني..صور

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تنفيذ حملاته الميدانية للتصدي لمخالفات البناء بعدد من الأحياء السكنية، حيث أسفرت إحدى الحملات عن إيقاف أعمال إنشاء أعمدة وسقف للدور الثاني العلوي دون ترخيص، وذلك بالعقار الكائن بالقطعة رقم ٩٩، مربع (د)، مجاورة ١٤، بالحي الثاني.

في إطار جهود الجهاز للحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للمدينة، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية وتطبيق أحكام القانون.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري والحاسم مع مخالفات البناء والتعديات، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي أعمال تتم بالمخالفة للقانون.

وجرت الحملة تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبمشاركة إدارات الأحياء السكنية، والأمن، والحركة، والمعدات، والإشغالات، والتعديات، والتنمية.

وخلال أعمال المتابعة، تم رصد شروع أحد المخالفين في تنفيذ أعمدة وسقف للدور الثاني العلوي دون ترخيص، حيث تحركت فرق العمل على الفور، وتم إيقاف الأعمال، وفك الشدات الخشبية، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، وإيداعها بمقر الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية بجميع أحياء المدينة، لرصد أي مخالفات في مهدها والتعامل معها على الفور، تنفيذًا لأحكام القانون، وحفاظًا على النسق العمراني والمظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان.

وشدد رئيس الجهاز على أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لن يتهاون في تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية لإحكام الرقابة على أعمال البناء، ومنع أي محاولات للبناء دون ترخيص، حفاظًا على التخطيط العمراني والوجه الحضاري للمدينة.