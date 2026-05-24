جوزها متوفي وتعيش بمفردها.. وفاة الضحية الثالثة في حادث سيارة عمالة السادات

سادت حالة من الحزن بين ابناء عزبة بهجت بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة الضحية الثالثة في حادث سيارة عمالة علي طريق السادات.

جاء ذلك عقب أيام من إصابة السيدة فاطمة شعبان والتي أصيبت في حادث سيارة عمالة أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين لتعلن المستشفي وفاة السيدة فاطمة متأثرة بإصابتها في الحادث ليرتفع عدد الضحايا إلي 3 متوفين.

وأكد أهالي قريتها، أن السيدة فاطمة أرملة وليس لديها أولاد وتعيش بمفردها وكانت تخرج للعمل كعاملة يومية في مزارع السادات من أجل لقمة العيش وتوفير طلبات حياتها حيث أنه كان لا يوجد لها مصدر رزق آخر بعد وفاة زوجها.

وأوضح الأهالي أن السيدة كانت تقوم بتجهيز نجلة شقيقتها لزواجها، ولكن كان للقدر كلمة أخرى وتوفيت السيدة فاطمة في الحادث ضحية لقمة العيش.

وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مؤكدين أنها كانت سيدة من طراز فريد قضت عمرها وهي تسعى على لقمة عيشها بالحلال، عفيفة النفس، طيبة المعشر، تحب الخير للكل ولا تحمل ضغينة لأحد.

وأكد الأهالي، أنه ​رغم أن السيدة عاشت أيامها الأخيرة بمفردها بعد وفاة زوجها، إلا أن دعوات المحبين أحاطت بها حتي موتها.

يذكر أن حادث السادات أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 اخرين أثنا ء توجههم إلي العمل في احدي مزارع السادات.