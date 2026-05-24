بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وزير التخطيط لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق له، في مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة وتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات الحيوية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطين التنمية وحوكمة الاستثمارات العامة لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة .

ورحب محافظ المنوفية بوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ارض المحافظة ، وأكد المحافظ على أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى حرصه الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية والتنموية بما يعكس اهتمام الدولة بدعم مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وعقب الإستقبال ، سيتم عقد إجتماع موسع لبحث جهود التنمية بالمحافظة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذلك خطة العام المالي المقبل ٢٠٢٧/٢٠٢٦، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة ، تفقد عدد من المشروعات الهامة من أبرزها مدخل شبين الكوم الجديد ، إلى جانب متابعة مواقع إنشاءات مستشفى شبين الكوم ومبنى الديوان العام الجديد ، ومدرسة الجيل الجديد الدولية والممشى السياحى بشبين الكوم، ومحطات معالجة المياه بكفر ربيع والغوري .