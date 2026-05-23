محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعة تعدي علي أراض زراعية بأشمون للنيابة

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من المختصين بإحدى الوحدات القروية بأشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك لتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفي وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينها بشأن التعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية ، جاء ذلك بناءً علي مذكرتي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام

حيث اتضح بالمرور الميداني لرصد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية ، قيام أحد المواطنين بالتعدي والبناء المخالف علي مساحة 4000 م2 تقريباً بزمام إحدي قرى أشمون بالمخالفة للقوانين واللوائح ، وعدم اتخاذ المسئولين الإجراءات القانونية اللازمة في حينها لردع المخالف ومنع تلك التعديات وإزالتها في مهدها قبل إكتمالها لحماية الرقعة الزراعية .

وبناء عليه كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات سالفة الذكر طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى ، مؤكداً أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر وأنه لن يتهاون مع أي مقصر بالجهاز التنفيذي واتخاذ الإجراءات العاجلة حياله .