رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد جامعة أنقرة لبحث تعزيز التعاون العلمي والبحثي

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة أنقرة برئاسة الدكتور نجدت أونوفار، رئيس الجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية، و الشراكات الدولية بين الجانبين، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شحاتة منسق العلاقات الدولية بالجامعة. 

وضم وفد جامعة أنقرة كلًا من الدكتور أوغوز غونغور مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة أنقرة، والدكتورة هاتيتشه باكال أوغلو نائب رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم أصلان المستشار التعليمي التركي بالقاهرة، والدكتور أوميت أرتوتش، والسيدة هدى مبارز السكرتير التنفيذي بمكتب المستشار التعليمي التركي بالقاهرة. 

رحب الدكتور أحمد فرج القاصد بوفد جامعة أنقرة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتركيا، وما يجمع الشعبين من روابط ثقافية وحضارية ممتدة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات أكاديمية وبحثية فاعلة تسهم في دعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجامعتين. 

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على الجامعات المتميزة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، ويتيح فرصًا أوسع لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والابتكار. 

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن التعاون مع الجامعات الدولية الكبرى يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جامعة المنوفية، خاصة في ظل ما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في التصنيفات الدولية والاعتماد الأكاديمي، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. 

كما استعرض القاصد أبرز نقاط التميز بجامعة المنوفية، وما تمتلكه من إمكانيات أكاديمية وبحثية متطورة، خاصة في القطاعين الطبي والهندسي، إلى جانب ما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ في مجالات البحث العلمي والتصنيفات الدولية، مؤكدًا حرص الجامعة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية بما يعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية. 

وأشار الدكتور أحمد فرج القاصد إلى أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع احتفال جامعة المنوفية باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وهي مناسبة تعكس ما حققته الجامعة من تطور كبير وإنجازات متواصلة في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والطبية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى خلال هذه المرحلة إلى تعزيز مسيرة التدويل والانفتاح على المؤسسات التعليمية العالمية بما يواكب مكانتها المتقدمة وطموحاتها المستقبلية. 

ومن جانبه، أعرب الدكتور نجدت أونوفار، رئيس جامعة أنقرة، عن سعادته بزيارة جامعة المنوفية، مؤكدًا أن مصر تمثل دولة محورية ومهمة بالنسبة لتركيا، وأن هناك علاقات ثقافية وإنسانية ودينية تجمع الشعبين، إلى جانب العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة تستهدف دعم العلاقات الأكاديمية والعلمية وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين. 

وقدم رئيس جامعة أنقرة عرضًا حول الجامعة وما تضمه من كليات ومعاهد ومراكز بحثية ومزارع تعليمية وبحثية، معربًا عن تطلعه إلى توقيع بروتوكولات تعاون فعالة مع جامعة المنوفية في مختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم الطلاب والباحثين من الجانبين.

خبير شئون إيرانية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لدفع طهران نحو اتفاق جديد

ناقد فني: مهرجان كان هذا العام أكثر فنية.. وهيمنة السينما التجارية تراجعت

خبيرة: التصعيد في الجنوب اللبناني جزء من مشروع إقليمي لإعادة تشكيل موازين القوى

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

