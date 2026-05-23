بعد أيام من احتراق محله.. وفاة صاحب معرض مفروشات في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين ابناء مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة صاحب محل مفروشات بعد احتراق المحل الخاص به بسبب ماس كهربائي.

جاء ذلك عقب دخوله العناية المركزة واجراء عملية لتأثره باحتراق محل المفروشات الخاص به بالكامل بمدينة شبين الكوم وسط حالة من الحزن بين جميع ابناء مركز ومدينة شبين الكوم.

وأعلنت أسرته وفاة محمد رأفت مالك محلات المصطفي للمفروشات اليوم وسط كلمات نعي من اصدقاءه وأقاربه والعاملين معه.

وفوجي الأهالي في 9 مايو الماضي بنشوب حريق هائل في محل مفروشات المصطفي بشبين الكوم بسبب ماس كهربائي حيث أتي الحريق علي كافة محتويات المحل وسط حالة حزن كبيرة.

وأكد الأهالي أن المعرض كان يضم مفروشات بالملايين حيث أنه كان من اشهر محلات المفروشات بمدينة شبين الكوم ومعروف بين الجميع.

وتعود تفاصيل الحريق عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب حريق في محل مفروشات بمدينة شبين الكوم.

بالانتقال تبين نشوب حريق في محل مفروشات والتي قضت علي كافة محتويات المحل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية وقبل امتداد الحريق إلي المحلات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.