تشييع جثمان طفل غرق داخل حمام سباحة في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية فيشا الكبرى، بمركز منوف في محافظة المنوفية جثمان الطفل إبراهيم ياسر إبراهيم 11 عاما عقب غرقه داخل حمام سباحة خاص بالقرية أثناء نزوله للسباحة.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا بغرق طفل داخل حمام سباحة خاص بإحدى قرى محافظة المنوفية.

وبالانتقال تبين غرق الطفل “ أ. ي ” 12 سنة وذلك اثناء تواجده للسباحة داخل حمام خاص باحدي القري في المنوفية.

وفشلت محاولات إنقاذ الطفل وتبين مصرعه غرقا داخل الحمام.

وتبين أن حمام السباحة مرخص وتم التحفظ علي مدير الحمام والمنقذ للتحقيق معهم في ملابسات الواقعة والتوصل إلي حقيقة الأمر.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.