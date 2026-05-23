محافظ المنوفية يوجه المختصين بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى والمعاينة على الطبيعة

التقي اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدداً من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وطلباتهم وإتخاذ خطوات جادة وسريعة ووضع الحلول المناسبة لهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس محمد عجور وكيل وزارة الزراعة ، المستشار الهندسي للمحافظة.

وفي مستهل اللقاء ، وجه محافظ المنوفية المستشار الهندسي للمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية بركة السبع ، ببحث عدد من الشكاوي أحدهم مواطن من ناحية جنزور يتضرر من مسؤولي الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بشأن إزالة جزء من المبني الخاص به رغم حصوله على نموذج التصالح ، وأخري لمواطنة تتضرر من الإدارة الزراعية بتحرير محضر تبوير ضدها بالمخالفة للقانون.

كما وجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإجراء معاينة علي الطبيعة لشكوي مواطن بناحية صراوة بأشمون بشأن وجود تسريب مياه بجوار المنزل الخاص به غير معلوم مصدرها والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية مدير المتابعة الهندسية بالمحافظة بفحص شكوي مواطن بناحية تلوانة بالباجور يتضرر من مسؤولي الوحدة المحلية للتراخي في عدم نهو إجراءات التصالح علي مخالفات البناء الخاص بمنزله ، كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص شكوي مواطن بحي غرب تضرر من إصدار قرار رسوب لنجله بالصف الأول الثانوي والعرض عليه لإتخاذ اللازم ، فيما وجه المحافظ بإعداد خطاب لرئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا لحل مشكلة محول كهرباء أرض النجار بحي غرب شبين الكوم استجابة للأهالي.

واختتم المحافظ لقاءه بالتأكيد علي أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها لتحقيق رضاهم والصالح العام.