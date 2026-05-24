سقوط سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة ميكروباص بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة قيادته بالإسكندرية وتم ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وأمكن تحديد القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، بسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 الجارى أثناء إستقلال كريمته طالبة - سن 17 سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة الدخيلة قام قائدها بالتحرش بها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص سارية التراخيص وقائدها مرتكب الواقعة سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.