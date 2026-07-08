زفيريف يتأهل لقبل نهائي ويمبلدون على حساب فريتز

تخطى ألكسندر زفيريف ​واحدة من أكبر العقبات في مساعيه للفوز بلقب ويمبلدون للتنس، إذ أوقف سلسلة هزائمه الطويلة أمام تيلور فريتز ‌وتغلب عليه 6-4 و6-4 و6-2 اليوم الأربعاء ليتأهل إلى الدور قبل النهائي ويواصل تقدمه نحو اللقب الثاني تواليا في البطولات الأربع الكبرى.



وبعد أن خسر زفيريف، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة، في آخر سبع مباريات خاضها أمام فريتز، بما في ذلك الخسارة في ويمبلدون عام 2024، تمكن أخيرا من قلب الطاولة ​مستفيدا من أداء واثق ليتأهل للقاء آرثر فيري الذي صعد لقبل النهائي بالفوز على فلافيو كوبولي.