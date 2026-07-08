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جمال عبد الحميد: مباراة الأرجنتين اتسرقت مننا «بفعل فاعل» وهو حكم المباراة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عبد الحميد: مباراة الأرجنتين اتسرقت مننا «بفعل فاعل» وهو حكم المباراة

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
هاني حسين

علّق جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16 .

وقال جمال عبد الحميد في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار”: "أشكر لاعبي منتخب مصر على أدائهم القوي في المونديال".

وتابع جمال عبد الحميد: "منتخب مصر قدم 80 دقيقة أمام الأرجنتين أحسن كورة في العالم  وفي آخر 10 دقايق اتسرقت مننا المباراة بفعل فاعل وهو حكم المباراة".

وأكمل جمال عبد الحميد: "مش عايز المصريين يزعلوا إحنا خرجنا بشرف وعملنا كورة حلوة على بطل العالم". 

ولفت جمال عبد الحميد: "منتخب الارجنتين مكنش أحسن مننا في المباراة". 
 

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