ربيعي بأجواء احتفالية.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الأضحى 2026

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر)، بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، الممتدة من الأربعاء 27 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، مطمئنة المواطنين باستقرار الأحوال الجوية ومناسبتها لكافة الأنشطة اليومية والاحتفالية.

و​أفادت الهيئة، بأن البلاد تشهد أجواءً ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، في حين يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال فترات الليل، فتنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس معتدلاً إلى مائل للبرودة في أواخر الليل والصباح الباكر.

​الظواهر الجوية المتوقعة خلال أيام العيد

و​أشارت النشرة الجوية إلى مجموعة من الظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها على فترات متقطعة، وجاءت كالتالي:

​الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

​الغيوم الجزئية والأمطار: تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من محافظات شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مما يعمل على الحجب الجزئي لأشعة الشمس وتلطيف الأجواء صباحاً. كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: رصدت الهيئة نشاطاً ملحوظاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يضفي مزيداً من اللطافة على الأجواء الحارة نهاراً.

​درجات الحرارة المتوقعة

و​أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المقدرة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 30 درجة مئوية، بينما تتراوح المعدلات العامة للعظمى على مدار أيام الإجازة بين 31 إلى 32 درجة مئوية.

​نصائح وإرشادات هامة للمواطنين

و​وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من النصائح للمواطنين لضمان قضاء إجازة آمنة وممتعة:

​للسائقين: يرجى القيادة بهدوء تام وحذر خلال فترات الصباح الباكر نظراً لتشكل الشبورة المائية الكثيفة التي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

​الحماية من الشمس: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الظهيرة، مع الحرص على استخدام واقي الشمس (SPF 50) وارتداء النظارات الشمسية.

​الأنشطة الخارجية: الأجواء مهيأة تماماً وتسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية، التنزه، وكذلك الأنشطة البحرية على الشواطئ.

​المتابعة المستمرة: دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الدورية التي تصدرها بشكل يومي للوقوف على أي مستجدات طارئة.