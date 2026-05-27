قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
في معسكر المنتخب.. حسام حسن يستقبل محمد حمدي وإسلام عيسى| صور
ربيعي بأجواء احتفالية.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الأضحى 2026
حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي
بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026
تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج
موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان
قنبلة يدوية لتهويد الضفة .. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ستيلانتيس تستعد لطرح 60 سيارة جديدة خلال سنوات قليلة
بسبب هجمات روسية .. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية
قبل زفافه بأيام .. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ربيعي بأجواء احتفالية.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الأضحى 2026

عيد الأضحى
عيد الأضحى
قسم الخدمات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر)، بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، الممتدة من الأربعاء 27 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، مطمئنة المواطنين باستقرار الأحوال الجوية ومناسبتها لكافة الأنشطة اليومية والاحتفالية.

و​أفادت الهيئة، بأن البلاد تشهد أجواءً ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، في حين يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

أما خلال فترات الليل، فتنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس معتدلاً إلى مائل للبرودة في أواخر الليل والصباح الباكر.

​الظواهر الجوية المتوقعة خلال أيام العيد

و​أشارت النشرة الجوية إلى مجموعة من الظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها على فترات متقطعة، وجاءت كالتالي:

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الغيوم الجزئية والأمطار: تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من محافظات شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مما يعمل على الحجب الجزئي لأشعة الشمس وتلطيف الأجواء صباحاً. كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: رصدت الهيئة نشاطاً ملحوظاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يضفي مزيداً من اللطافة على الأجواء الحارة نهاراً.

​درجات الحرارة المتوقعة

و​أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المقدرة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 30 درجة مئوية، بينما تتراوح المعدلات العامة للعظمى على مدار أيام الإجازة بين 31 إلى 32 درجة مئوية.

​نصائح وإرشادات هامة للمواطنين

و​وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من النصائح للمواطنين لضمان قضاء إجازة آمنة وممتعة:

​للسائقين: يرجى القيادة بهدوء تام وحذر خلال فترات الصباح الباكر نظراً لتشكل الشبورة المائية الكثيفة التي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

​الحماية من الشمس: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الظهيرة، مع الحرص على استخدام واقي الشمس (SPF 50) وارتداء النظارات الشمسية.

​الأنشطة الخارجية: الأجواء مهيأة تماماً وتسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية، التنزه، وكذلك الأنشطة البحرية على الشواطئ.

​المتابعة المستمرة: دعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الدورية التي تصدرها بشكل يومي للوقوف على أي مستجدات طارئة.

عيد الأضحى طقس عيد الأضحى عيد الأضحى 2026 الأرصاد الجوية طقس العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

ترشيحاتنا

يوم النحر

فتاوى يوم النحر .. كيفية توزيع الأضحية بالطريقة الصحيحة .. حكم من فاتته صلاة العيد فعليه بهذا الفعل..هل زيارة النساء للقبور في أول أيام عيد الأضحى حرام؟ .. الكراهة لها سببان

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "واذكروا الله في أيامٍ معدودات"

خطبة عيد الاضحى من المسجد النبوي

إمام المسجد النبوي : تقوى الله وصية للأولين والآخرين وعنوان صلاح الأمة

بالصور

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد