تصل 5 سنوات سجن.. عقوبات مخالفي الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى

​مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وتفاديًا للمظاهر العشوائية والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن الذبح في الشوارع وخارج الأماكن المخصصة لها، أعلنت الأجهزة المحلية عن تطبيق حزمة من العقوبات الصارمة والرادعة بحق المخالفين الذين يقومون بـ ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية المعتمدة.

و​تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة اللحوم المتداولة، فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ومنع تلوث البيئة.

​عقوبات مغلظة: الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

و​أظهرت البيانات الرسمية أن العقوبات لن تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات سالبة للحرية وفقًا لحجم ونوع المخالفة المرتكبة، وجاءت تفاصيل العقوبات على النحو التالي:

  • عقوبة الحبس: تبدأ العقوبة من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات سجن، وذلك بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها.
  • الغرامة المالية: تتراوح قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين من 200 جنيه إلى 1000 جنيه.
  • الجمع أو التخيير: في بعض الحالات القانونية، قد يكتفي القضاء بتطبيق إحدى العقوبتين فقط (إما الحبس أو الغرامة)، بناءً على تقدير سلطات التحقيق وحجم الضرر المترتب.

​إجراءات إدارية صارمة ضد المحال التجارية والقصابين

و​إلى جانب العقوبات الجنائية من حبس وغرامة، واجهت القرارات الجديدة المحال التجارية والمجازر الخاصة غير المرخصة بإجراءات إدارية فورية لضمان عدم تكرار المخالفة:

  • المرة الأولى: يتم غلق المحال المخالفة لمدة 3 أشهر بشكل فوري كإجراء تأديبي أولي.
  • في حال تكرار المخالفة: يتم الانتقال مباشرة إلى الغلق النهائي وسحب التراخيص بشكل دائم.

وأهابت الأجهزة المحلية بجميع المواطنين والقصابين ضرورة الالتزام التام بالتعليمات، والتوجه إلى المجازر الحكومية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تفتح أبوابها طوال أيام العيد لاستقبال الأضاحي وتقديم خدمات الذبح والكشف الطبي البيطري مجانًا أو برسوم رمزية، لضمان خلو الأضحية من الأمراض ولحماية المجتمع من الأوبئة.

إجراءات مشددة للذبح داخل المجازر

وتعمل وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز المعروض من اللحوم والأضاحي داخل المنافذ الرسمية، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة جودة المنتجات المعروضة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف للحفاظ على الصحة العامة وضمان تقديم خدمات آمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، أن وزارة التموين تواصل توفير اللحوم الطازجة والمبردة عبر منافذها والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع استمرار عمليات الإمداد والضخ بصورة منتظمة لتلبية احتياجات المواطنين.

