بعيد الأضحى.. احم نفسك من الإفراط بتناول لحوم الأضاحي بهذه الطريقة

مع تزايد الإقبال على تناول لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول بعض الأجزاء الداخلية للأضحية، لما قد تسببه من مخاطر صحية، خاصة لمرضى القلب والكلى والنقرس، مؤكدين أن الاعتدال في تناول اللحوم يعد عاملا أساسيا للحفاظ على الصحة خلال أيام العيد.

احمي نفسك من الافراط بتناول لحوم الأضاحي

لحوم الأضاحي

تحذيرات من الإفراط في تناول الأعضاء الداخلية

وتحتوي بعض أجزاء الأضحية على نسب مرتفعة من الدهون والكوليسترول والبيورينات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وحمض اليوريك داخل الجسم، وهو ما ينعكس سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية والكلى.

والإفراط في تناول هذه الأطعمة خلال عيد الأضحى قد يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

المخ من أكثر الأجزاء احتواء على الكوليسترول

و “المخ” يأتي في مقدمة الأطعمة الغنية بالكوليسترول، لذلك ينصح بتناوله بكميات محدودة وبحذر شديد، خاصة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

و الإفراط في تناول المخ قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية، فضلا عن تأثيره السلبي على الدورة الدموية وصحة الشرايين.

الكبدة والكلاوي والطحال تمثل خطرا على مرضى النقرس

والكبدة والكلاوي والطحال تحتوي على نسب مرتفعة من مادة البيورين، التي تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، ما قد يؤدي إلى زيادة أعراض النقرس وآلام المفاصل.

كما تمثل هذه الأجزاء عبئا إضافيا على الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى أو ارتفاع نسبة الأملاح، لذلك يفضل عدم الإفراط في تناولها خلال أيام العيد.

اللية والدهون المشبعة

وتعد “اللية” من أكثر أجزاء الأضحية احتواء على الدهون المشبعة، التي ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينصح بتقليل تناول الدهون الحيوانية، واستبدالها ببدائل صحية، مع التركيز على اختيار اللحوم قليلة الدهون لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالإفراط في الدهون المشبعة.

نصائح غذائية خلال عيد الأضحى

وضرورة أهمية الاعتدال في تناول لحوم الأضاحي، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه، والإكثار من تناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف لتحسين عملية الهضم.

كما ينصح بالاعتماد على طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق بدلا من القلي، مع تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة، وتقسيم الوجبات على مدار اليوم لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي والحفاظ على التوازن الغذائي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.