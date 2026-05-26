قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القادمون من الخلف.. حكاية أندية استعادت لقب الدوري بعد غياب
هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟
شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
اللي مش قادر يروح الحكومي.. الأطباء تضع حد أدنى للكشف بالعيادات الخاصة
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مندي وكمونية وفراشيح.. موائد بدو جنوب سيناء في عيد الأضحى كرم وتراث

الأكلات البدوية في العيد
الأكلات البدوية في العيد
ايمن محمد

تُجسد موائد عيد الأضحى المبارك داخل التجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء لوحة تراثية متكاملة، تمتزج فيها العادات الأصيلة بروح الكرم والتلاحم الاجتماعي، حيث يحرص أبناء القبائل البدوية على إعداد أكلات توارثتها الأجيال منذ مئات السنين، لتبقى جزءًا راسخًا من هوية المجتمع السيناوي واحتفالاته الدينية والاجتماعية.

وقال الشيخ أحمد سيف الرويضي، أحد مشايخ قبائل سيناء، إن الأعياد لدى أبناء البادية لا تقتصر على الذبح والاحتفال فقط، بل ترتبط بعادات وقيم متوارثة، أبرزها التجمع حول الطعام داخل الخيام والمقاعد البدوية، في مشهد يعكس روح المحبة والألفة بين أفراد القبائل.

وأوضح أن مشاركة الطعام بين أبناء البدو تحمل معاني عميقة تتجاوز مجرد تناول الطعام، إذ تُعد رمزًا للأمان والتحالف والأخوة في الصحراء، حيث يعتبر البدوي من شاركه الطعام أخًا له، يلتزم بحمايته والدفاع عنه، وهي من القيم الراسخة التي حافظت عليها القبائل عبر الزمن.

وأضاف أن «المندي البدوي» يتصدر موائد عيد الأضحى في سيناء، ويُعد من أشهر الأطباق التراثية التي تشتهر بها القبائل، إذ يُطهى لحم الضأن أو الماعز داخل حفرة أو برميل فوق الفحم بعد تتبيله بالبهارات والليمون والبصل، ويُترك لساعات طويلة حتى يكتسب مذاقه المدخن المميز، قبل تقديمه فوق الأرز في الولائم العائلية الكبرى.

وأشار إلى أن «الكمونية» تُعد من الأكلات الأساسية خلال أيام العيد، ويتم تجهيزها من أحشاء الخروف، مثل الكبدة والكرشة والأمعاء، بعد تنظيفها بعناية وطهيها بالطماطم والبصل والكمون والتوابل البدوية، لتصبح طبقًا شعبيًا حاضرًا بقوة في تجمعات العائلات البدوية.

وأكد الرويضي أن «الفراشيح» تمثل عنصرًا رئيسيًا على الموائد البدوية، وهي نوع من الخبز الرقيق الذي يُخبز على الصاج أو فوق الجمر، ويُقدم بجانب اللحوم والسمن البلدي، فيما تحظى «العصيدة» و«الفتة البدوية» بمكانة خاصة خلال الولائم، حيث تُعد العصيدة من الدقيق والسمن واللبن وأحيانًا التمر، بينما تُقدم الفتة باللحم والمرق والصلصة الحارة.

ومن بين الأكلات التراثية التي لا تزال تحافظ على حضورها أيضًا «الجريشة»، وهي شوربة تُعد من القمح المجروش المطحون على الرحى، وتُخلط بالسمن البلدي المعروف بـ«السمن الشيحي» واللبن الحامض، لتمنح مذاقًا يعكس طبيعة الحياة البدوية القديمة.

وتظل موائد عيد الأضحى داخل خيام بدو جنوب سيناء عنوانًا للكرم والأصالة، ورسالة تؤكد تمسك أبناء القبائل بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة، رغم مظاهر وتغير أنماط الحياة، لتبقى الأكلات البدوية أحد أبرز ملامح التراث السيناوي الأصيل.

جنوب سيناء اكلات العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء يوم عرفة .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و210 أدعية تحقق الأمنيات

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

المتهمان

بينهم 3 سيدات.. ضبط المتهمين بالتعدى على عاطل بأسلحة بيضاء في بني سويف

رفع مخلفات

محافظ الجيزة يرصد نقطة لفرز القمامة بالوراق ويباشر أعمال إزالتها

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد