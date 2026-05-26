مندي وكمونية وفراشيح.. موائد بدو جنوب سيناء في عيد الأضحى كرم وتراث

تُجسد موائد عيد الأضحى المبارك داخل التجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء لوحة تراثية متكاملة، تمتزج فيها العادات الأصيلة بروح الكرم والتلاحم الاجتماعي، حيث يحرص أبناء القبائل البدوية على إعداد أكلات توارثتها الأجيال منذ مئات السنين، لتبقى جزءًا راسخًا من هوية المجتمع السيناوي واحتفالاته الدينية والاجتماعية.

وقال الشيخ أحمد سيف الرويضي، أحد مشايخ قبائل سيناء، إن الأعياد لدى أبناء البادية لا تقتصر على الذبح والاحتفال فقط، بل ترتبط بعادات وقيم متوارثة، أبرزها التجمع حول الطعام داخل الخيام والمقاعد البدوية، في مشهد يعكس روح المحبة والألفة بين أفراد القبائل.

وأوضح أن مشاركة الطعام بين أبناء البدو تحمل معاني عميقة تتجاوز مجرد تناول الطعام، إذ تُعد رمزًا للأمان والتحالف والأخوة في الصحراء، حيث يعتبر البدوي من شاركه الطعام أخًا له، يلتزم بحمايته والدفاع عنه، وهي من القيم الراسخة التي حافظت عليها القبائل عبر الزمن.

وأضاف أن «المندي البدوي» يتصدر موائد عيد الأضحى في سيناء، ويُعد من أشهر الأطباق التراثية التي تشتهر بها القبائل، إذ يُطهى لحم الضأن أو الماعز داخل حفرة أو برميل فوق الفحم بعد تتبيله بالبهارات والليمون والبصل، ويُترك لساعات طويلة حتى يكتسب مذاقه المدخن المميز، قبل تقديمه فوق الأرز في الولائم العائلية الكبرى.

وأشار إلى أن «الكمونية» تُعد من الأكلات الأساسية خلال أيام العيد، ويتم تجهيزها من أحشاء الخروف، مثل الكبدة والكرشة والأمعاء، بعد تنظيفها بعناية وطهيها بالطماطم والبصل والكمون والتوابل البدوية، لتصبح طبقًا شعبيًا حاضرًا بقوة في تجمعات العائلات البدوية.

وأكد الرويضي أن «الفراشيح» تمثل عنصرًا رئيسيًا على الموائد البدوية، وهي نوع من الخبز الرقيق الذي يُخبز على الصاج أو فوق الجمر، ويُقدم بجانب اللحوم والسمن البلدي، فيما تحظى «العصيدة» و«الفتة البدوية» بمكانة خاصة خلال الولائم، حيث تُعد العصيدة من الدقيق والسمن واللبن وأحيانًا التمر، بينما تُقدم الفتة باللحم والمرق والصلصة الحارة.

ومن بين الأكلات التراثية التي لا تزال تحافظ على حضورها أيضًا «الجريشة»، وهي شوربة تُعد من القمح المجروش المطحون على الرحى، وتُخلط بالسمن البلدي المعروف بـ«السمن الشيحي» واللبن الحامض، لتمنح مذاقًا يعكس طبيعة الحياة البدوية القديمة.

وتظل موائد عيد الأضحى داخل خيام بدو جنوب سيناء عنوانًا للكرم والأصالة، ورسالة تؤكد تمسك أبناء القبائل بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة، رغم مظاهر وتغير أنماط الحياة، لتبقى الأكلات البدوية أحد أبرز ملامح التراث السيناوي الأصيل.