تنبيه عاجل| التموين تحسم الجدل لموعد انتهاء صرف منحة الـ400 جنيه

مع استمرار صرف الدعم الإضافي لأصحاب البطاقات التموينية، يترقب ملايين المواطنين موعد انتهاء الاستفادة من منحة التموين 2026، خاصة بعد القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمد فترة الصرف وتوسيع قاعدة المستفيدين.

مصير منحة التموين 2026

مع تزايد تساؤلات المواطنين خلال الساعات الأخيرة حول مصير منحة التموين 2026، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آخر موعد رسمي لصرف الدعم الإضافي المخصص لأصحاب البطاقات التموينية، بالتزامن مع استمرار صرف منحة الـ400 جنيه لنحو 25 مليون مواطن.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني وتوسيع منافذ صرف السلع التموينية بجميع المحافظات.

وزارة التموين تواصل صرف منحة الـ400 جنيه

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا صرف الدعم الإضافي المخصص لأصحاب البطاقات التموينية المستحقة بقيمة 400 جنيه شهريًا، ليستفيد من القرار نحو 10 ملايين بطاقة تموين على مستوى الجمهورية.

ويصل إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من هذا الدعم إلى نحو 25 مليون مواطن، في واحدة من أكبر خطط الدعم الاجتماعي التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

التموين

ويأتي صرف هذه المنحة ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البحث عن السلع الأساسية واحتياجات الأسر اليومية خلال الفترة الحالية.

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026

أكدت وزارة التموين استمرار صرف منحة الدعم الإضافي خلال شهري مايو ويونيو 2026، مع إتاحة صرف المنحة حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة بمد فترة صرف الدعم لمدة شهرين إضافيين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى جميع المواطنين المستحقين وعدم حرمان أي مستفيد من الحصول على قيمة المنحة المقررة.

ويمنح هذا القرار المواطنين فترة زمنية كافية لصرف قيمة الدعم الإضافي من المنافذ التموينية المختلفة المنتشرة بجميع المحافظات، مع استمرار متابعة عمليات الصرف لضمان انتظام الخدمة وتوفير السلع الأساسية للمستفيدين.

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026

أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية الاستعلام عن استحقاق منحة التموين إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واستخدام الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالدعم التمويني بشكل سريع ومباشر.

ويمكن للمواطن معرفة موقف بطاقته التموينية وحالة استحقاق الدعم الإضافي من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي، دون الحاجة إلى الانتظار أو التكدس داخل المكاتب الحكومية.

خطوات الاستعلام عن منحة التموين بالرقم القومي

حددت وزارة التموين عددًا من الخطوات البسيطة للاستعلام الإلكتروني عن المنحة، تبدأ بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك، يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين.

ويتم بعد ذلك إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية بشكل صحيح، لتظهر بيانات البطاقة التموينية كاملة، بالإضافة إلى موقف استحقاق الدعم الإضافي الخاص بالمنحة.

أماكن صرف منحة التموين 2026

يتم صرف قيمة الدعم الإضافي من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني منتشر في جميع المحافظات، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى أماكن صرف المنحة دون معاناة.

وتشمل المنافذ المخصصة للصرف المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «جمعيتي»، ومنافذ «كاري أون»، بالإضافة إلى بدالي التموين المعتمدين داخل مختلف المناطق.

وتسعى وزارة التموين إلى توفير السلع الأساسية داخل هذه المنافذ بشكل مستمر، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم التموينية بسهولة طوال فترة صرف الدعم الإضافي.

طرق معرفة استحقاق منحة التموين

وفرت وزارة التموين أكثر من وسيلة لمعرفة موقف البطاقة التموينية من صرف المنحة، وذلك لتسهيل وصول المعلومات إلى المواطنين المستفيدين.

وتشمل هذه الوسائل إرسال رسالة نصية للمستفيد على رقم الهاتف المسجل بالبطاقة التموينية، بالإضافة إلى ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز.

كما يمكن للمواطن الاستعلام عن موقف البطاقة من خلال منفذ التموين التابع له، لمعرفة تفاصيل استحقاق الدعم الإضافي وقيمة المنحة المقررة.

السلع المتاحة ضمن منحة الدعم الإضافي

أتاحت وزارة التموين للمواطنين حرية صرف قيمة المنحة وفق احتياجات كل أسرة دون التقيد بسلع محددة، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار المنتجات التي يحتاجون إليها.

ومن أبرز السلع المتوفرة ضمن المنحة السكر والزيت والأرز والمكرونة، إلى جانب عدد من السلع التموينية الأخرى المتاحة داخل المنافذ المختلفة.

ويهدف هذا النظام إلى تلبية احتياجات الأسر بشكل أفضل، مع منح المواطنين فرصة اختيار السلع المناسبة لهم وفقًا لأولوياتهم اليومية ومتطلبات المعيشة.