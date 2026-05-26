الغندور يثير الجدل: أي حد قلل من قيمة الزمالك يطلع يعتذر

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة حاسمة لكل من قلل من قيمة نادي الزمالك مؤكدا أن من شككوا في قدرة الفريق على المنافسة وحصد لقب الدوري عليهم الاعتذار.

و كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:الراجل بيتربط من لسانه أي حد قال إن الزمالك لو خد الدوري مش طالع ثاني يبقي أد كلمته و أي حد اتريق و قلل من قيمة الزمالك أو قال إن مستحيل الزمالك يحصل علي الدوري يطلع يعتذر.

ولكن لا تزال الأزمات المالية والقانونية تفرض ضغوطا كبيرة على الزمالك رغم نجاح الإدارة مؤخرا في غلق قضيتين جديدتين إذ ما زال النادي الأبيض يواجه 16 قضية مختلفة تخص لاعبين ومدربين وأندية خارجية، في ملفات تمثل عبئا ثقيلا على الإدارة خلال المرحلة الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء تلك الملفات بشكل تدريجي لتجنب أي عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في ظل استمرار المطالبات المالية من أطراف متعددة، بعضها يتعلق بمستحقات متأخرة وأخرى بأقساط صفقات لم تسدد بالكامل.