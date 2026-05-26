قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم عرفة مستجاب قبل أذان المغرب.. الإفتاء تعرض أفضل الأدعية المستحبة
تعرف على موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل في الجيزة
فريدة سيف النصر بعد خضوعها لفحوصات طبية: ادعوا لي ماتطلعش جلطة
وزير الصناعة: نستهدف استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني لتحسين جودة خريجي التعليم الفني
سفيرة رومانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
فلسطين: استيلاء الاحتلال على أراض في "النبي صموئيل" و"بيت إكسا" امتداد لحرب استعمارية
الونش: الزمالك أقوى من الأهلي وبيراميدز والأرقام تؤكد ذلك
غدا.. طقس حار نهارا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
فرنسا تؤكد تضامنها مع باكستان في مواجهة الإرهاب
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس إيران.. ويبحثان جهود صياغة اتفاق نهائي وشامل مع أمريكا
موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية
أوكرانيا تنفي شن هجمات بطائرات مسيرة على الحدود مع بيلاروس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف تحاصر الدولة «مافيا الغش التجاري» قبل عيد الأضحى؟

اللحوم
اللحوم
حسن رضوان

مع حلول عيد الأضحى، تدخل الأسواق مرحلة من الزحام التجاري المكثف، حيث يتزايد الطلب على اللحوم والسلع الأساسية بشكل كبير، ما يجعلها بيئة خصبة لبعض التجاوزات والمخالفات المرتبطة بالغش التجاري وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر. 

وفي ظل هذه التحديات، تفرض الدولة رقابة مشددة على الأسواق من خلال حملات تفتيش مستمرة وتطبيق قوانين رادعة تستهدف حماية المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة خلال موسم يشهد حركة استهلاكية واسعة.

ويحمي القانون المواطنين من الغش التجاري قبل عيد الأضحى من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، اللذين يجرّمان بيع السلع الفاسدة أو المجهولة المصدر أو المضللة، ويمنحان الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.

حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ضمانات قانونية والتزامات على الموردين للحد من غلاء الأسعار وجشع التجار وضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

قانون حماية المستهلك في مواجهة الغش

نصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

 قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941

ورغم قدمه إلا أنه ما زال ساريًا ومهم جدًا خصوصًا في اللحوم والمواد الغذائية.

أهم المواد: المادة (1):
تجرّم بيع أو عرض منتجات مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.

نصت المادة (2): تفرض عقوبات على من يغش أو يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك.

كما نصت المادة (8): تشدد العقوبة إذا كان الغش في مواد غذائية تمس صحة الإنسان (مثل اللحوم).

حلول عيد الأضحى الزحام التجاري المكثف السلع الأساسية اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة

متى ينتهي دعاء يوم عرفة ؟ انتهز أثمن ساعة بـ70 دعوة تقضي الحوائج وتسدد الديون

دعاء يوم عرفة - ادعيه يوم عرفة

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة .. أمامك فرصة ردد 110 أدعية مستجابة تقضي حوائجك

دعاء يوم عرفة للميت يوم عرفة

دعاء يوم عرفة للميت .. ردد أفضل أدعية للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة

بالصور

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد