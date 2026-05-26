محافظ الغربية يعلن جاهزية 464 ساحة صلاة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تزيين الشوارع والميادين بلافتات التهنئة المقدمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب لافتات خاصة بالمحافظة تعكس أجواء البهجة والفرحة في مختلف مراكز ومدن وقرى الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 464 ساحة ومسجدًا رئيسيًا جرى تجهيزها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من بينها مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، مع تجهيز ساحات مراكز الشباب وتوفير أماكن مخصصة للسيدات ومقاعد لكبار السن، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة والراحة للمواطنين أثناء أداء الصلاة.

تحرك تنفيذي

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق خلال أيام العيد، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الأسواق والمجازر، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة لأهالينا.

تجهيز ساحات صلاة العيد

واختتم محافظ الغربية بتوجيه التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.