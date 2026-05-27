مسؤول أمني بولندي: على وارسو تقديم عرض ملموس بشأن وجود عسكري أمريكي دائم على أراضيها

أكد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي بارتوش جروديتسكي، ضرورة تقديم بولندا عرضا ملموسا بشأن وجود عسكري أمريكي دائم على أراضيها.

وقال جروديتسكي إن بولندا مستعدة لتحمل تكاليف استضافة وجود عسكري أمريكي دائم، وعليها أن تبادر بتقديم مقترح رسمي إلى واشنطن.

وأوضح جروديتسكي أن هذا الموضوع طُرح خلال محادثاته مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات، إلبريدج كولبي، بحسسب وكالة الأنباء البولندية "باب".

وقال جروديتسكي: "ينبغي أن نكون أكثر استباقية على الصعيد عبر الأطلسي، وأن نقدم للأمريكيين عرضا ملموسا ومُعدا مسبقا بشأن الوجود الدائم للقوات الأمريكية على أراضينا".

وأقر بأن المقترح سيتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، لكنه أكد أن هذه التكاليف ليست باهظة على بولندا في ظل الوضع الأمني ​​الراهن في أوروبا.

كما وصف جروديتسكي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن إرسال 5 آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا بأنه إنجاز شخصي للرئيس البولندي المنتخب حديثا، كارول نافروتسكي. وقال إن هذا الانتشار يحمل قيمة دفاعية عملية، ورسالة رمزية إلى موسكو.