قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
الملك سلمان بن عبد العزيز: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب
لماذا يجب زيارة الأقارب أول يوم العيد؟.. الإفتاء: احرصوا عليها لـ4 أسباب
الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية
خطيب الجامع الأزهر: عيد الأضحى يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء
الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
تراجع أسعار الزيت والبيض وتحركات محدودة للأرز والسكر أول أيام عيد الأضحى 2016
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية
وسط أهله وناسه.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى في "عين شمس"
وزير دفاع الاحتلال: قضينا على القائد الرابع للجناح العسكري لحركة حماس في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون

السايس
السايس
معتز الخصوصي

تضمن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس” المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس

وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

2000 جنيه رسوم الرخصة

ونص قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس”، على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.

قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع قانون السايس اللائحة التنفيذية رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات صورة بطاقة الرقم القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 70

سيكتسح الأسواق.. إطلاق هاتف جديد قريبا بمواصفات مميزة وسعر تنافسي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لتسريب بيانات آلاف العملاء تحقيقات تنال ترامب موبيل.. وجهاز توجيه الواي فاي الخاص بك أصبح الآن كاميرا مراقبة.. فما القصة؟

مواصفات هاتف Redmi 17 5G

بأقوى معالج ..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

لفطور أول يوم عيد الأضحى.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

بإطلالة وردية ناعمة وجذابة .. فرح شعبان تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد